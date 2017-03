It Might Get Loud – ההיסטוריה של הגיטרה החשמלית

רדיו אוממו מעניק לכם צפייה ישירה (עם כתוביות תרגום באנגלית) בסרט דוקומנטרי אודות שלושת הסגנונות של הגיטרה החשמלית בכיכובם של שלושה מהגדולים בגיטריסטים בני זמננו: ג'ק וויט (וויט סטרייפס), The Edge (יו 2) וג'ימי פייג' (לד זפלין). פרטים מלאים בצד השני של הוידאו.

בסרט, שהופק ב-2008, תוכלו לשמוע את ג'ימי פייג' מספר איך פרש מניגון הגיטרה כדי להתקבל לבית הספר לאמנויות, רק כדי לחזור כמה שנים מאוחר יותר בתור נגן מלווה ולהבין שהוא לא באמת נהנה לנגן מוזיקה שאחרים כתבו. הוא חוזר ל-"Headley Grange", בית מחסה בדרום אנגליה שהפך בשנות ה-70 לאולפן הקלטות ייחודי תודות לאקוסטיקה בבניין.

המבנה הפך במהרה לחביב אנשי הרוק הבריטי בשנות ה-70 ושימש את לד זפלין, פליטווד מק וג'נסיס. רבים מהשירים הידועים של לד זפלין הוקלטו באותו בניין כולל היצירה "Stairway to Heaven" (שנכתבה ביום אחד) ואפילו השיר "Black Dog" שנכתב על כלב לברדור שנהג להסתובב בין החדרים במבנה.

ההיסטוריה של "דה אדג'" מתחילה בתקופה שבנה גיטרה ביחד עם אחיו. בסרט הוא הולך לבקר בבית הספר התיכון שם הקים את להקת U2 ומגלה כמה מהשיטות שלו כמו העלמת מיתרים מתוך אקורדים מסויימים והוספת דיליי ואפקטים "כדי למלא את הצלילים שלא נמצאים". הוא גם מדבר על הרכישה של ה-Gibson Explorer, הגיטרה שהפכה לסימן ההיכר שלו ועל ההשפעות שהביאו ללהיטי ענק כמו "Where the Streets Have No Name" ו-"Sunday Bloody Sunday".

ג'ק וויט מתחקה אחר השורשים המוזיקליים שלו עד לילדותו בדטרויט, שם נאלץ לישון על חתיכת קצף לאחר שהוציא את המיטה מהחדר כדי לפנות מקום לשתי מערכות תופים וגיטרה. וויט מספר איך גדל לצד תשעה בני משפחה מוזיקליים בזמן שחיפש את דרכו דרך שורשי הבלוז, הרוטס, ההיפ-הופ וההאוס שהיו פופולריים במיוחד ברובע הלטיני בו גדל ואיך הצליח בסופו של דבר לצאת עם אמירה משלו.

נקודת השיא של הסרט מגיעה במפגש של שלושת הגיטריסטים, שם הם משוחחים על ענייני גיטרות והשפעות מוזיקליות וגם עושים מחווה קטנה ליצירה אישית של כל אחד מהם.