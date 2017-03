Vampire Weekend מחדשים את Time to Say Goodbye

אנשי Vampire Weekend הניו-יורקים מפתיעים באיטלקית ומחדשים את Time to Say Goodbye האלמותי של אנדרה בוצ'לי מ-1997, שעדיין שולט במצעד השירים שמושמעים בהלוויות (מקום 2 אחרי My Way של סינטרה).

כל זאת לכבוד האלבום Sweetheart 2014 שישוחרר במהלך פברואר ויכלול שלל קאברים מפתיעים של אמני אינדי לשירי אהבה מיינסטרים, כמו Beck שיחדש את Imagine של ג'ון לנון, פיונה אפל תעשה את להיט הפיפטיז האמריקאי I'm in the Middle of a Riddle וג'ים ג'יימס (מי זה?) יעשה את Turn the Lights Down Low של מיסטר מארלי.

אם אתם מעוניינים במשהו קצת יותר עכשיווי, גשו למצעד האלבומים שלנו לשנת 2013, שם גם תוכלו למצוא את חברי Vampire Weekend שהוציאו השנה אלבום בינוני אבל עדיין ראוי לאיזכור.