פודקאסט: השורשים של הרוק'נ'רול

רדיו אוממו שמח להציג שיתוף פעולה ראשון מסוגו עם אנשי אתר Magic Transistor.

קבוצת "הטרנסיסטור הקסום" היא חבורת אנשי מוזיקה מניו יורק, סאן פרנסיסקו ולונדון שהתאחדו תחת אתר אחד במטרה למפות ולהנחיל את השורשים של מוזיקת הרוק'נ'רול. במסגרת פעילותם הם סורקים ודוגמים תקליטים נדירים מתחילת המאה ה-20, כאלה שכבר יצאו מזמן ממחזורי ההדפסה, תוך שמירה על סטנדרט גבוה ביותר של ארכיוני אודיו.

לצורך המחקר על ההיסטוריה של המוזיקה, הם חופרים באורח החיים, הקשרים והיחסים שהיו למוזיקאים נשכחים מעידן הקאנטרי-בלוז וכך מחפשים ומוצאים את השורשים האמיתיים את הרוק'נ'רול.

לחצו פליי לשמיעת הפודקאסט

במקביל לעבודת הארכיון יוצרת הקבוצה פודקאסט דו-חודשי עם הגילויים וההתרחשויות בעולמם הצר. לשמחתנו, הסכימו אנשי הקבוצה לשדר את הפודקאסט בסינדיקציה גם ברדיו אוממו והנה לפניכם הפרק הראשון מתוכו. והפעם: איזה שיר של להקת זפלין כתבה להקת בלוז בשנת 1929? מי היה אותו אלן פריד שהמציא את המושג "רוק'נ'רול"? למה אסרו להקליט מוזיקת רוק'נ'רול בזמן מלחמת העולם ה-2? ואיך לעזאזל נוצר הקשר הראשוני והאהוב בין אלכוהול ומוזיקת רוק? כל זאת ועוד.